Сенников: «Локомотив» должен легко обыгрывать «Акрон»

Экс-защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем поединке Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «железнодорожниками».

«Локомотив» должен легко обыгрывать «Акрон». «Локомотив» сильнее в любом случае: если сыграют без ошибок, то, конечно, победит», - приводятся слова Сенникова на страницах издания «Чемпионат».

Матч «Акрон» - «Локомотив» состоится сегодня, 14 марта.

После зимнего перерыва «железнодорожники» отпраздновали две подряд победы в Премьер-лиге. Благодаря этому московская команда поднялась на 12-е место, покинув зону вылета.