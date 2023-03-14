Булыкин: «Локомотив» будет в первой десятке»

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об успешной игре «железнодорожников» после зимнего перерыва в Премьер-лиге.

«Локомотив» начинает радовать, команда потихоньку начинает двигаться вверх. Уже две победы в чемпионате есть, дальше будет только лучше. Уверен, «Локомотив» будет в первой десятке», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России «Локомотив» на выезде победил грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

После 19 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 19 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице.