Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Зенит» – «Химки» (3:2) в 19-м туре чемпионата России.

- Почему «Зенит» едва не упустил победу? Наверно, немножко сыграла свою роль самоуверенность. Повели 2:0, посчитали, что игра сделана, и подрасслабились. К чести футболистов «Химок», они не бросили играть. Молодцы парни, что искали свои моменты, исполнили их и были близки к тому, чтобы увезти одно очко из Питера. Я думаю, это был бы хороший результат для них. Но индивидуальные ошибки не позволили им это сделать. Видно, конечно, что по сравнению с «Зенитом» игрокам «Химок» мастерства не хватало. Не смогли они в концовке сдержать питерцев и упустили ничейный результат.

- Как считаете, Семак сильно критиковал своих футболистов после матча?

- Я думаю, да, разговор был, критика была. Но это всё равно сидит прежде всего в головах футболистов. Им нужно самим перестраиваться, находить в себе, как говорится, резервы, доставать их из себя, играть на пределе и не расслабляться до финального свистка. Только так можно не допускать подобных ситуаций. Нельзя давать слабину, потому что потом бывает тяжело выбираться.

- Несолидно для «Зенита» быть на грани ничьей дома с «Химками»?

- Я бы не стал всё-таки оценивать «Зенит» на фоне «Химок». Нередко бывает, и не только в нашем чемпионате, что топ-клубы неудачно играют против аутсайдеров. Последний пример, не глядя игру, просто по счёту – «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Борнмуту» 1:0, хотя неделю назад разнёс «Манчестер Юнайтед». Кто-то может сказать, что это позор, крах, тем более «Ливерпуль» в последнее время поднялся в еврокубковую зону, стал подбираться к лигочемпионской. Думаю, это поражение больно ударило по «Ливерпулю». Его тоже можно покритиковать, он же один из ведущих европейских клубов, но это не позор и не крах. Поэтому я не буду здесь кидать камень в огород «Зенита». Думаю, с более сильным соперником питерцы сыграют чуть по-другому, не будут давать себе таких вольностей.