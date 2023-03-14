Чинквини оценил готовность Миранчука перейти в топ-клуб Серии А

Бывший менеджер петербургского «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался относительно выступлений российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Я смотрел игру с «Лечче», Миранчук отыграл отлично, но пока он не готов к выступлениям за итальянские топ-клубы. Хотя в этом сезоне Алексей проявляет себя в каждом туре», - цитирует Чинквини издание «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний полузащитник выступает за туринский клуб на правах аренды до конца сезона. Полноценный контракт Алексея принадлежит «Аталанте».

В текущем розыгрыше Серии А россиянин провел 20 поединков, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.