Очередной легионер РПЛ хочет получить российское гражданство

Аргентинский хавбек Лукас Вера планирует получить российское гражданство. Об этом в беседе с журналистом рассказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

«Вера хочет оформить российское гражданство. Это личное желание Лукаса. Мы готовы поддержать его с этим. Но пока никаких конкретный действий в этом направлении не было», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

25-летний южноамериканец пополнил ряды «Оренбурга» летом прошлого года. Полузащитник принял участие в 20 матчах в этом сезоне, записав на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.