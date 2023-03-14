Гладилин высказался о задаче сборной России на турнире в Азии

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался относительно участия сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Сложно сказать, какой состав поедет на турнир, какие будут задачи. Если турнир будет носить статус официального, то поедет самый сильный состав, будет ставиться задача выиграть трофей», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Турнир состоится в июне. Кроме сборной России участие в соревновании примут национальные команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.