Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин высказался о задаче сборной России на турнире в Азии

14 Марта 2023 • 11:36 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался относительно участия сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Сложно сказать, какой состав поедет на турнир, какие будут задачи. Если турнир будет носить статус официального, то поедет самый сильный состав, будет ставиться задача выиграть трофей», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Турнир состоится в июне. Кроме сборной России участие в соревновании примут национальные команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
12:38 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» должен легко обыгрывать «Акрон»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Гранат уверен, что «Динамо» будет бороться за медали
12:15 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» будет в первой десятке»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин – про игру «Зенита» с «Химками»: «Ливерпуль» вообще проиграл «Борнмуту», но это не позор и не крах» эксклюзив
11:59 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «Успехи Заболотного — это не вторая молодость, Антон ведь ещё не древний»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Чинквини оценил готовность Миранчука перейти в топ-клуб Серии А
11:42 · Россия. Премьер-лига
Очередной легионер РПЛ хочет получить российское гражданство
11:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о задаче сборной России на турнире в Азии
11:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко сравнил сборную России с командами из Азии
11:15 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, в чём Тюкавин лучше Смолова
11:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Оренбург» не борется за выживание - уже отличный результат»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на разгром «Сочи» со счётом 0:4
10:55 · Россия. Премьер-лига
Рейна рассказал, что перед переходом в «Торпедо» советовался с Фарфаном
10:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Азмун со сборной России
10:39 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о «Спартаке»: «Они рассчитывают на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух»
Все новости
Рекомендуем