Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение про нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного, который открыл счёт в позавчерашнем матче чемпионата России против «Крыльев Советов» (4:0).

- Наконец забил Заболотный. Жалко его, до этого 766 минут не забивал. Я думаю, у него чисто психологические проблемы. Я не то чтобы прям за ним наблюдаю, но вижу все моменты. Это больше у него в голове. В любом случае мы должны понимать, что просто так в ЦСКА никто не попадает. Есть у Заболотного качества, всё есть. И есть такая поговорка, что вроде сила есть, и воля есть, а силы воли нету. Не скажешь, что Заболотный – слабый игрок. Он хороший футболист, но психологически немного нестабилен. Раз-два ошибся – и угасает. Его надо поддерживать, доверять ему. Самое главное, что он забил, когда это было надо, – после проигранного матча. Вышел, забил, принёс команде важную и нужную победу.