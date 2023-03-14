Деменко сравнил сборную России с командами из Азии

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о перспективах национальной сборной России на турнире в Азии.

«Видели две игры сборной России. Было не совсем понятно, что это за сборная. Мы не могли выиграть у команд, которые в рейтинге ниже нас. Мы не настолько лучше сборных, которые примут участие в турнире», - передает слова эксперта «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что турнир состоится грядущим летом. В соревновнии также примут участие сборные, входящие в Азиатскую ассоциацию, - Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.

В марте Россия сыграет спарринги против Ирана и Ирака.