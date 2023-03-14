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Канчельскис: «Оренбург» не борется за выживание - уже отличный результат»

14 Марта 2023 • 11:01 Комментировать

Экс-форвард сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре «Оренбурга» под руководством главного тренера Марцела Лички.

«Оренбург» не борется за выживание - уже отличный результат. Весь тренерский штаб и футболисты проделывают хорошую работу. Надо продолжать работать в том же духе, и все будет!» - приводит слова эксперта издание Sport24.

В последнем матче «Оренбург» на выезде разгромно победил «Сочи» со счетом 4:0. После 19 туров Российской премьер-лиги подопечные Лички набрали 28 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Оренбург
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