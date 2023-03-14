Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнюю победу «Ростова» над «Пари НН» в девятнадцатом туре чемпионата России со счётом 2:1.

- Видно, что «Ростов» не может пока нащупать свою игру. Вроде бы всё делается правильно, но есть здесь и психологический фактор. Ну и, наверно, есть момент набора формы. В первом круге «Ростов» тоже тяжело входил в сезон, хотя и побеждал во многих матчах. То есть он не играл феерично, не играл с большим преимуществом, но были у него победы и набор очков. В матче с «Пари НН» сложилась похожая ситуация. Вроде был понятен рисунок у обеих команд, но не было того, что мы хотим видеть от футбола. Естественно, сказалось и качество поля. Если «Зенит» играет у себя дома на идеальном покрытии, а «Спартак» – на хорошем, то у «Ростова» в этом плане другие условия. Надеюсь, что Карпин улучшит игру команды, но тем не менее пока за «Ростов» тревожно в смысле борьбы за условные еврокубковые места. Хочется, чтобы южные команды – «Ростов», «Сочи», «Краснодар» – шли повыше в таблице. А то надоела уже гегемония севера (смеётся).