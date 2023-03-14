Генич отреагировал на разгром «Сочи» со счётом 0:4

Популярный комментатор Константин Генич поделился мнением о разгромном поражении «Сочи» от «Оренбурга» в матче 19-го тура Премьер-лиги. Подопечные Курбана Бердыева уступили со счетом 0:4.

«Хорошая пища для размышлений Курбану Бекиевичу, потому что у него всегда были стабильные команды, редко случались два раза подряд провальные матчи. Где-то не на те струны надавил», - приводит слова Константина издание «РБ Спорт».

После 19 туров чемпионата России сочинская команда с 28 баллами занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий поединок южане проведут против воронежского «Факела» на выезде. Матч пройдет в субботу, 18 марта.