Стало известно, сыграет ли Азмун со сборной России

Экс-нападающий петербургского «Зенита», а ныне игрок «Байера» Сердар Азмун примет участие в товарищеской встрече со сборной России. Об этом проинформировал администратор сборной Ирана Мехди Харати.

«Сердар Азмун скоро прибудет в расположение нашей национальной команды и сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России», - приводятся слова Харати на страницах Sport24.

Товарищеский матч сборных Ирана и России состоится 23 марта в Тегеране. Спустя несколько дней подопечные Валерия Карпина на стадионе в Санкт-Петербурге примут национальную команду Ирака.