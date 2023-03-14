Пять итальянских клубов претендуют на главного тренера «Спартака» Абаскаля

Испанский тренер Гильермо Абаскаль, который занимает пост наставника московского «Спартака», пользуется спросом в Европе. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Абаскаль есть в шорт-листах пяти итальянских клубов. Идет одним из трех кандидатов в каждом. У него сильный итальянский агент Валерио Джуффриде», - приводятся слова агента в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Его действующий контракт с москвичами рассчитан до середины 2025 года.

После 19 туров «Спартак» с 40 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.