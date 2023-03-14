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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий - о российском составе «Спартака»: «Такое не представить в «Зените»

14 Марта 2023 • 10:31 Комментировать

Известный тренер Леонид Слуцкий, поработавший в московском ЦСКА, казанском «Рубине» и сборной России, считает, что в петербургском «Зенит» вряд ли получится увидеть стартовый состав, составленный без иностранцев.

«Мы не можем себе представить такое в «Зените», что россияне, в подавляющем большинстве, выигрывают конкуренцию у иностранцев. В «Спартаке» это происходит, мне это нравится», - рассказал специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 40 очками располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Леонид Слуцкий
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