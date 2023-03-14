Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, что нужно Дзюбе для возвращения в сборную России

14 Марта 2023 • 10:26 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о шансах нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

«Не думаю, что для Дзюбы закрыты двери в сборную. Просто нужно проявлять себя на поле, показывать свой высокий уровень. Хорошей игрой можно растопить сердце даже Карпина», - приводит слова Булыкина RT.

Напомним, что Дзюба не попал в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака.

В текущем сезоне Премьер-лиги 34-летний форвард провел два матча за «Локомотив» и отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
11:42 · Россия. Премьер-лига
Очередной легионер РПЛ хочет получить российское гражданство
11:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о задаче сборной России на турнире в Азии
11:24 · Россия. Премьер-лига
Деменко сравнил сборную России с командами из Азии
11:15 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, в чём Тюкавин лучше Смолова
11:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Оренбург» не борется за выживание - уже отличный результат»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на разгром «Сочи» со счётом 0:4
10:55 · Россия. Премьер-лига
Рейна рассказал, что перед переходом в «Торпедо» советовался с Фарфаном
10:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сыграет ли Азмун со сборной России
10:39 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о «Спартаке»: «Они рассчитывают на воспитанников, которые знают, что такое спартаковский дух»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий - о российском составе «Спартака»: «Такое не представить в «Зените»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, что нужно Дзюбе для возвращения в сборную России
10:25 · Россия. Премьер-лига
Генич — о «Локомотиве»: «Победы в меньшинстве дорогого стоят»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о домашнем матче сборной России с Ираком
10:10 · Россия. Премьер-лига
Генич не считает Промеса лучшим бомбардиром в истории «Спартака» 1
09:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил работу Ивича в «Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем