Булыкин рассказал, что нужно Дзюбе для возвращения в сборную России

Бывший нападающий московского «Локомотива» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о шансах нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

«Не думаю, что для Дзюбы закрыты двери в сборную. Просто нужно проявлять себя на поле, показывать свой высокий уровень. Хорошей игрой можно растопить сердце даже Карпина», - приводит слова Булыкина RT.

Напомним, что Дзюба не попал в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака.

В текущем сезоне Премьер-лиги 34-летний форвард провел два матча за «Локомотив» и отметился тремя забитыми мячами.