Джикия высказался о домашнем матче сборной России с Ираком

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался касательно предстоящего поединка против национальной команды Ирака, который состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я неоднократно говорил, что хотелось бы играть в России, чтобы приходили наши болельщики, смотрели, поддерживали нас. Если игра будет в Питере, безусловно, это только плюс», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что товарищеская встреча между сборными России и Ирака состоится 26 марта. Несколькими днями ранее подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч против Ирана в Тегеране.