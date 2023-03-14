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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук оценил работу Ивича в «Краснодаре»

14 Марта 2023 • 09:57 Комментировать

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался об игре «Краснодара» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича.

«Я удивился, что пригласили именно Ивича. Тренер-то классный. Но его команды всегда играют от обороны. Это не тот футбол, с которым ассоциируется «Краснодар», - приводит слова Орещука издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Ивич занял пост главного тренера краснодарского коллектива в январе. Под его руководством «быки» одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско.

После 19 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Орещук Владимир Ивич
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