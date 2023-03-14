Промес или Малком: Орещук рассказал, кто выиграет бомбардирскую гонку

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», высказался о бомбардирской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, ее выиграет нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Ставлю на Промеса. Он, в отличие от Малкома, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у ворот. Постоянно караулит момент. Промес - игрочище! Для российского чемпионата - вообще топ», - приводятся слова Орещука на страницах «Спорт-экспресса».

После 19 проведенных туров Промес и Малком делят лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России. Оба футболиста забили по 16 голов.