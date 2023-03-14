Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес или Малком: Орещук рассказал, кто выиграет бомбардирскую гонку

14 Марта 2023 • 09:21 Комментировать (1)

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», высказался о бомбардирской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, ее выиграет нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Ставлю на Промеса. Он, в отличие от Малкома, штатный пенальтист, к тому же чаще оказывается у ворот. Постоянно караулит момент. Промес - игрочище! Для российского чемпионата - вообще топ», - приводятся слова Орещука на страницах «Спорт-экспресса».

После 19 проведенных туров Промес и Малком делят лидерство в гонке бомбардиров чемпионата России. Оба футболиста забили по 16 голов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук Малком Филипе Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sqrt
14 Марта 2023 в 09:41
Конечно МАЛКОМ!!!
МИЛЛЕР и ДЮКОВ подмогнут простому русскому пареньку из бразильской глубинки)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
10:18 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о домашнем матче сборной России с Ираком
10:10 · Россия. Премьер-лига
Генич не считает Промеса лучшим бомбардиром в истории «Спартака»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил работу Ивича в «Краснодаре»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что «Ростов» завершит сезон в тройке призёров
09:21 · Россия. Премьер-лига
Промес или Малком: Орещук рассказал, кто выиграет бомбардирскую гонку 1
09:17 · Россия. Премьер-лига
Влут высказался о возможном получении российского гражданства
09:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук - о «Химках»: «При счёте 0:2 не бросили лопату»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Баньяк: «Вагнер Лав может ещё поиграть в РПЛ»
08:39 · Россия. Премьер-лига
Радимов выступил против матча Россия - Афганистан 1
07:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» хотел подписать полузащитника «Зенита»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко высказался об участии сборной России в турнире в Азии
07:47 · Россия. Премьер-лига
Комличенко оценил товарищеские матчи сборной России
07:43 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок России
00:02 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Сборная Ирана – не подарок»
13 Марта
23:56 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Было бы интересно посмотреть на игру сборных России и Китая»
Все новости
Рекомендуем