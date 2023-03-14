Орещук - о «Химках»: «При счёте 0:2 не бросили лопату»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о победе петербургского «Зенита» над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:2, забив решающий гол в компенсированное время.

«Химки» понравились. Играли плотно, компактно. Хорошо сработали замены. А главное, при счете 0:2 футболисты не бросили лопату. По сравнению с тем, что было в конце года, - прогресс налицо», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

После 19 туров «Зенит» с 48 баллами занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Химки» с 13 очками располагаются на предпоследней строчке.