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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баньяк: «Вагнер Лав может ещё поиграть в РПЛ»

14 Марта 2023 • 08:59 Комментировать

Защитник «Пари НН» Маки Баньяк поделился мнением об экс-нападающем ЦСКА Вагнере Лаве, вместе с которым выступал за казахстанский «Кайрат».

«Это по-прежнему классный нападающий. Может поиграть ещё три-четыре года, считаю. И в РПЛ тоже, вполне. Вагнер - трудоголик и заботится о своём теле», - приводит слова камерунского футболиста издание Sport24.

В настоящий момент правами на Вагнера владеет бразильский клуб «Спорт Ресифи».

Напомним, что бразильский нападающий выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также играл за «армейцев» на правах аренды в 2013 году. Вместе с москвичами он становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Вагнер Лав Маки Баньяк
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