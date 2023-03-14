Радимов выступил против матча Россия - Афганистан

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об участии сборной России в азиатском турнире, который состоится в июне.

«Иран - серьезный оппонент. С Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном мы уже встречались. Уровень сборной Афганистана вызывает вопросы. Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном», - заявил Радимов.

Напомним, что в конце текущего месяца сборная России проведет два товарищеских поединка. Сначала подопечные Валерия Карпина встретятся с на выезде с Ираном, а затем на своем поле в Санкт-Петербурге примут Ирак.