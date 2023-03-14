«Ростов» хотел подписать полузащитника «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин мог зимой сменить клубную прописку. Как информируют журналисты издания Metaratings.ru, заинтересованность в переходе полузащитника проявлял «Ростов».

Источник отмечает, что «жёлто-синие» хотели оформить аренду Сутормина, однако петербургский клуб не отпустил игрока.

Алексей защищает цвета «Зенита» с лета 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с петербургским клубом рассчитано до середины 2025 года.

В составе «сине-бело-голубых» Сутормин провел 108 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и девятью голевым передачами.