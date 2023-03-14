Павлюченко высказался об участии сборной России в турнире в Азии

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об участии национальной команды в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Данный турнир состоится летом текущего года.

«Соперники не самые именитые, но лучше так, чем не играть вообще. Этот турнир в любом случае будет иметь более важный статус для игроков, чем обычные товарищеские матчи», - передает слова Павлюченко издание «РБ Спорт».

Проведение турнира планируется с 9 по 21 июня. Кроме сборной России участие в нем примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.