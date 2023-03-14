Комличенко оценил товарищеские матчи сборной России

Форвард «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. В конце месяца подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном и Ираком.

С Ираном точно будет интересно, они же на Ч- играли. А с Ираком вообще супер - мы же давно не играли дома при своих болельщиках. Уверен, будет классная атмосфера на стадионе», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что матч против Ирана состоится в Тегеране 23 марта, а встреча с Ираком состоится 27 марта на стадионе в Санкт-Петербурге.