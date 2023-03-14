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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко оценил товарищеские матчи сборной России

14 Марта 2023 • 07:47 Комментировать

Форвард «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. В конце месяца подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираном и Ираком.

С Ираном точно будет интересно, они же на Ч- играли. А с Ираком вообще супер - мы же давно не играли дома при своих болельщиках. Уверен, будет классная атмосфера на стадионе», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что матч против Ирана состоится в Тегеране 23 марта, а встреча с Ираком состоится 27 марта на стадионе в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Комличенко
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