Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок России

Экс-футболист столичного «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался насчет шансов «железнодорожников» выиграть Кубок страны в нынешнем сезоне.

«Если говорить о победе «Локомотива» в Кубке, то всё зависит, на кого попадёт команда. Думаю, у «Локо» будет возможность побороться за трофей, тем более «красно-зеленые» кубковая команда», - приводит слова Динияра Metaratings.ru.

Напомним, что следующий соперником «железнодорожников» в Кубке России станет «Акрон». Встреча ¼ финала состоится 14 марта, начало 19:30 по московскому времени.