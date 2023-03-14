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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаранин: «Сборная Ирана – не подарок»

14 Марта 2023 • 00:02 Комментировать

Рулевой красноярского «Енисея» Вадим Гаранин оценил соперника сборной России, с которым россияне сыграют в товарищеском матче уже через 10 дней – это сборная Ирана.

«Интересная игра будет, сборная Ирана – не подарок. Соперник гораздо статуснее, чем были до этого, хотя хорошо, что и предыдущие игры были», - рассказал специалист корреспонденту «РБ Спорт».

Он добавил, что очень бы обрадовался тому, если бы российские молодежная и юношеские сборные сыграли матч с командами Ирана.

«Это для всех тренеров и футболистов было бы круто», - заключил Гаранин.

Сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране 23 марта. А спустя три дня уже в России в Санкт-Петербурге проведёт контрольную игру против команды Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Вадим Гаранин
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