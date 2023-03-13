Гаранин: «Было бы интересно посмотреть на игру сборных России и Китая»

Наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин назвал соперника, на игру с которым в исполнении сборной России ему было бы интересно посмотреть. Это сборная большого соседа России – Китая, а также ещё несколько других команд.

«Вообще много с кем можно сыграть. С тем же Китаем было бы достаточно интересно посмотреть на игру. Интересны и сборная Саудовской Аравии, другие команды арабских стран. На африканские сборные было бы интересно посмотреть — Камеруна, Ганы», - цитирует Гаранина «РБ Спорт».

Напомним, что в конце марта сборная России сыграет с двумя командами с Ближнего Востока – сначала в гостях с командой Ирана, а после в Санкт-Петербурге против сборной Ирака. Матчи назначены на 23 и 26 марта соответственно.