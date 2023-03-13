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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Динамо» не в кризисе» эксклюзив

13 Марта 2023 • 21:46 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Краснодара» над московским «Динамо» (3:1) в девятнадцатом туре чемпионата России.

- Сначала подумалось, что у «Краснодара» снова возникнут проблемы, но получилось иначе. Конечно, поражение больно бы ударило по «Краснодару». А победа, наоборот, подняла его в таблице поближе к лидирующей группе. Это был очень важный выигрыш для команды. Думаю, он придаст ей уверенности в себе, и «Краснодар» должен продолжить выступать дальше с хорошим настроем.

- Как оцените Кади?

- Молодец, что оформил дубль. Когда игрок забивает, тем более даже не один гол в матче, это очень хорошо и для него самого, и для команды.

- «Динамо» в кризисе?

- Я не сказал бы, что в кризисе. Просто так сложилась для них эта игра. Вроде начали хорошо, а потом такое стечение обстоятельств: пропустили и уже не смогли переломить ход игры, потерпели поражение. Но я не думаю, что это должно сильно на них сказаться. Впереди у них игра с «Зенитом» на Кубок. Посмотрим, как они выйдут из этой ситуации.

- Почему «Динамо» ещё при Шварце стало хуже выступать с прошлой весны?

- Вы же посмотрите, как всё поменялось, и состав там теперь немножко другой. Но самое главное, что философия игры-то выдерживается, команда играет в атаку. Матч «Краснодар» – Динамо» понравился и забитыми мячами, и хорошим настроем обеих команд. Да, динамовцы проиграли. Они сейчас ищут свою игру, ищут оптимальное сочетание футболистов на поле.
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