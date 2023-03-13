​Селюк пошутил о возрасте Дзюбы, комментируя решение Карпина

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал непопадание Артёма Дзюбы в состав сборной России, опубликованный неделю назад.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб национальной команды не рассматривает кандидатуру Артёма Дзюбы из-за его возраста.

«Какие-то двойные стандарты, если Дзюба считается старым, а Шунин, Джанаев и Песьяков - молодыми. Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50 лет?» - сказал Селюк, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В марте сборная России должна провести товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака.

Напомним, что в феврале Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».