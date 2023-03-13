​Юран не считает, что «Спартак» переживает спад

На выходных «Спартак» не без проблем обыграл на своём поле «Факел» - 3:2. Экс-игрок «красно-белых» Сергей Юран ответил на вопрос, переживает ли команда спад.

«Нет, почему? Это футбол, «Факел» - бойцы, за счёт характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России. От «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Ближайший матч «Спартак» проведёт уже 14 марта – против «Урала» в рамках Кубка России.