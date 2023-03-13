​Новичок «Пари НН» Баньяк: «Натхо близок к Хави»

Зимний новобранец «Пари НН» Маки Баньяк оценил уровень Бибраса Натхо, с которым он пересекался в «Партизане».

Стоит напомнить, что ранее в России Бибрас Натхо выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

«Невероятно, как он управляет игрой, как глубоко её понимает. В этом Бибрас близок к Хави, на мой взгляд. Может, и не быстр, но сам задаёт темп игре. Натхо - один из сильнейших футболистов на моей памяти вообще», - сказал Баньяк, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Добавим, что «Пари НН» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в четверг, 16 марта, - против «Ростова» на своём поле.