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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «У «Спартака» не было вальяжности, а у «Зенита» она чувствовалась» эксклюзив

13 Марта 2023 • 19:32 Комментировать

Бывший главнрый тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил победы московского «Спартака» и «Зенита» над «Факелом» и «Химками» соответственно (по 3:2) в 19-м туре РПЛ.

- Знаете, была раньше такая поговорка, что вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – всё равно на один мяч больше. В этом туре в матчах «Спартака» и «Зенита» фактически под копирку проявился смысл этого изречения. У спартаковцев, по большому счёту, не просматривалось вальяжности, но в то же время создавалось ощущение, что нет у них такой уж сильной фундаментальности. При этом нужно отдать должное «Факелу», который очень хорошо подготовился к матчу, не сломался во время игры, создал свои моменты. И у него получились трудовые голы – это было не то, как забил «Пари НН» в пустые ворота «Ростову».

Конечно, сыграл весомую роль в победе «Спартака» над «Факелом» Промес. Если перебрасывать мостик на матч «Зенита» с «Химками», то там ту же роль сыграл Малком. Однако у «Зенита» чувствовалась определённая вальяжность. И даже если она небольшая, всё равно это зачастую выливается в некую недисциплинированность на поле, особенно в обороне. Те два гола Бутты Магомедова случились как раз из-за явных недоработок «Зенита» в защите.

Первый гол «Химок» – игрок был практически один на один. К пенальти тоже привела серьёзная ошибка питерцев сзади. Чемпион страны не имеет права допускать такие огрехи в обороне. Понятно, что могут разные мячи залетать, но не такие же. Питерцам где-то повезло с победным голом, но тем не менее он получил тревожный звоночек. Если представить, что через два-три дня «Зениту» предстоял бы матч в еврокубках, то за него было бы достаточно тревожно. Петербургский клуб сейчас страдает из-за того, что не играет против команд, которые выше уровнем, это чувствуется.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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