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​Игрок «Пари НН» рассказал, какой Месси в жизни

13 Марта 2023 • 16:45 Комментировать

Футболист «Пари НН» Маки Баньяк, который прошёл через академию «Барселоны», ответил на вопрос о том, общался ли он с Лионелем Месси.

«Да, всё-таки делил с ним раздевалку. Но Лео неразговорчив. Скромный человек, весь в себе. Хотя при этом невероятно простой. Как и Хави, Иньеста. Я совершенно не дрожал рядом», - сказал Баньяк, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Баньяка, на тренировках ему удавалось останавливать Лионеля Месси. Камерунец отметил, что сложнее всего ему было играть против Неймара и Алексиса Санчеса.

Как известно, Лионель Месси в настоящий момент выступает за «ПСЖ». Действующий контракт звёздного аргентинца истекает по завершению сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Пари НН Маки Баньяк
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