​В «Милане» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну

Фредерик Массара, который занимает должность спортивного директора «Милана», дал комментарий по поводу информации об интересе клуба к атакующему хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в Сперцяне», - сказал Массара, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Краснодар» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Сперцян не перейдёт в ​«Милан» летом - игрок интересен другому клубу Серии А