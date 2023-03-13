По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Милан» не интересуется атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. В селекционном отделе команды знают о потенциале игрока, но не рассматривают его как возможное усиление на ближайшее лето.

По нашим данным, из итальянских клубов в Сперцяне серьёзно заинтересована «Фиорентина». Также интерес к 22-летнему футболисту есть из Германии и Нидерландов.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эдуарда Сперцяна в 9 миллионов евро. В 25 матчах сезона 2022/2023 полузащитник записал на свой счёт 11 голов.