Гаранин рассказал, почему ему не удалось возглавить «Пари НН»

Тренер «Енисея» Вадим Гаранин, ранее работавший в «Сочи», рассказал, почему он не возглавил «Пари НН», с которым вёл переговоры.

По словам специалиста, ему не удалось возглавить нижегородцев, поскольку руководство клуба сделало выбор в пользу другого тренера. Напомним, что сейчас пост наставника «Пари НН» занимает Артём Горлов.

«Я в какой-то момент сам понял, что выбрали Артёма Сергеевича, и мне друзья об этом сказали. Немного расстроился, потому что РПЛ — это очень интересно», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России «Пари НН» провёл под руководством Горлова две игры, уступив «Зениту» (0:3) и «Ростову» (1:2). «Енисей» Гаранина, в свою очередь, занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 38 очков в 22 встречах.