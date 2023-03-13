​Сперцян может сменить «Краснодар» на топ-клуб Серии А

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян по завершению нынешнего сезона может покинуть «Краснодар» и переехать в топ-чемпионат. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Милан».

По данным источника, «Милан» пока не готов платить за трансфер Эдуарда Сперцяна более 8 миллионов евро. При этом «Краснодар» хочет выручить за своего воспитанника 12 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 25 матчей. В них полузащитник забил 11 голов.

Добавим, что «Краснодар» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.