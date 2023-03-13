Реакция Юрана на новость об участии сборной России в турнире в Азии

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию об участии сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир состоится летом этого года.

«Международный турнир. В любом случае за неимением на данном этапе лучшего, почему нет? Сборной нужно играть международные турниры, поэтому в данной ситуации - это хороший вариант», - цитирует специалиста издание «Чемпионат».

В предстоящем турнире, кроме России, примут участие Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Добавим, что в марте подопечные Валерия Карпина проведут спарринги с Ираном и Ираком.