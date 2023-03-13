​Уткин иронично высказался о 207 зрителях на матче «Торпедо» - «Урал»

Субботний матч чемпионата России между «Торпедо» и «Уралом» на «Арене Химки» посетили всего лишь 207 человек. Известный журналист Василий Уткин в ироничной манере высказался о столь низкой посещаемости поединка РПЛ.

«Интересно, а поимённый список 207 зрителей на матче «Торпедо» - «Урал» скоро появится? Мне кажется, на новом стадионе «Торпедо» им стоит установить памятный обелиск», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Урал» обыграл «Торпедо» на выезде со счётом 1:0. Команда Виктора Ганчаренко продлила серию без поражений в различных соревнованиях до 15 матчей.