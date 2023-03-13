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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко - о матче «Зенит» - «Химки»: «Думал, интрига в РПЛ возвращается, но до этого далеко»

13 Марта 2023 • 13:43 Комментировать

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» с трудом победил подмосковные «Химки» со счетом 3:2. Своим мнением по этому поединку поделился экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.

«К сожалению, включил матч тогда, когда «Зенит» получил от «Химок», но потом умудрился забить. Думал, интрига в чемпионат возвращается, но оказалось, что до её возвращения ещё далеко», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

После домашней победы «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Питерцы опережают идущий вторым «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко
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