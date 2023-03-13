Нападающий Николай Орлов, игравший в чемпионате СССР за «Зенит» и «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением относительно двух воскресных матчей 19-го тура РПЛ.

- ЦСКА разгромил «Крылья Советов». Давайте пройдемся по этому матчу. Как вам игра москвичей?

- Тут все справедливо. Победа ЦСКА не вызывает никаких вопросов. Скажу даже более, счет мог бы быть еще более крупным.

- Почему «Крылья» так плохо сыграли?

- Их просто наказали за ошибки. Сначала свой шанс упустил Сычевой–Писарский. У него была хорошая возможность забить первый гол в этом матче и вывести свою команду вперед. Защитники «армейцев» его совсем забили, потеряли. Но он не подстроился, не исполнил, как надо. Мог бить левой, мог остановить и потом пробить, но пытаться забить в касание сходу влет – так себе решение. А потом уже «самарцы» «наломали дров» на своей половине.

- Что было не так?

- Первые два гола – два явных привоза. Сначала Рахманович ошибся, и за это наказали. Потом Костанца привез второй мяч. Бразилец сыграл так, словно бегал у себя где-нибудь во дворе с друзьями. Но даже во дворе очень редко так привозят, потому что можно получить за это. Не понимаю, зачем приглашать и подписывать таких легионеров. Наверно, в этом кто-то заинтересован. Те же агенты, которые привезли их и заработали на трансферах. Но будь я на месте руководства «Крыльев», я бы лучше давал шанс своим воспитанникам. Пусть уж лучше они проиграют 0:4, чем условные костанцы.

- Заболотный рвал и метал. Он и сам забил, и ассистировал, в общем, был лучшим. Как вам его игра?

- В этом матче он сыграл шикарно. Вопросов нет. Но я бы хотел его увидеть в матчах с более сильными соперниками. Пусть покажет такую же игру против «Зенита», «Спартака», «Ростова», «Динамо», «Краснодара».

- «Ростов» дожал «Пари НН» и продолжает борьбу за второе место. Сможет ли команда Карпина взять комплект медалей?

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- Сложно сказать. У «Ростова» тяжелый календарь. Я смотрел его расписание, там все матчи с прямыми конкурентами на выездах: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Сочи».

- Как вам судейство в этом матче?

- Я не смотрел игру, даже не видел обзор, так что не смогу ничего сказать.

- «Пари НН» проиграл второй матч подряд, позволил себя обогнать «Локомотиву» и поменялся с ним местами в зоне вылета…

- Это очень тяжело психологически. Вроде бы перед возобновлением чемпионата у него был комфортный отрыв в шесть очков, а сейчас этой форы будто и не было. Но я не думаю, что нижегородцы вылетят. Сейчас «Крылья» смотрятся гораздо слабее.

Сергей Беседин