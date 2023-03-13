Бышовец оценил потенциал новичка «Зенита» Ренана

Экс-наставник национальной сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре новичка петербургского «Зенита» Роберта Ренана, перешедшего в стан «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

«В целом этот парень мне понравился. Он хорошо играет головой на втором этаже, может начать и поддержать атаку. Потенциал у него есть, и достаточно высокий - это очевидно», - цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний бразильский защитник сыграл два поединка, в которых не отметился голами и результативными передачами.