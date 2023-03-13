Нападающий Николай Орлов, игравший в чемпионате СССР за «Зенит» и «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о лучшем матче 19-го тура РПЛ.

- Какой матч в туре вам понравился больше всего?

- «Зенит» - «Химки». Просто шикарный матч получился. Хотя почти все только и говорили перед игрой, что Питер без проблем выиграет с разницей в два-три, а то и четыре мяча.

- Что вам больше всего понравилось в этом матче?

- Я бы разделил эту игру на три части. Это была своего рода трилогия. Все получилось, как в очень интересном и захватывающем кинофильме про двух боксеров.

- Опишите каждую часть. Что вы увидели?

- В первой части фаворит, кто изначально считался сильнее и опытнее, принялся планомерно избивать своего соперника. Он сходу обозначил свое преимущество, бил-бил, казалось, добил. Во второй части тот, кто был слабее, воспрял духом, сумел не дать себя окончательно убить, а потом и сам начал избивать сильнейшего. А третья часть – кульминация. Слабенький оппонент уже настолько поверил в свои силы, что побежал уже добивать, но неожиданно пропустил разящий удар в последнем раунде и упал в нокаут.

- Теперь давайте расшифруем в футбольном толковании…

- В первом тайме «Зенит» давил, хорошо и привычно атаковал, забил относительно быстрый гол. Во втором тайме хозяева продолжили свою игру, организовали еще один мяч. Казалось, что игра закончилась. На этом финал первой части. Далее начинается вторая часть, когда «Химки» воскресли, дали отпор, сравняли счет. Ну и третья часть - кульминация. Команда Гогниева побежала в концовке даже за победой, устроила пожар в штрафной Кержакова, но нарвалась и пропустила нокаутирующий удар Мантуана.

- Почему стала возможной вторая часть трилогии, когда «Химки» воскресли?

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- Потому что «Зенит» расслабился, многие футболисты уже подумали, что дежурные три очка в кармане. Но и у Гогниева «банда» в полном порядке. Они не перестали играть, проигрывая 0:2, не опустили руки, продолжали искать свои шансы у ворот соперника.

- Когда на ваш взгляд наступил переломный момент в этом матче и «Химки» поверили в себя?

- Я думаю, это был тот момент с офсайдом. Им важно было занести, забить затолкать хотя бы один мяч в сетку Кержакова, пусть даже это будет гол из офсайда или с нарушением правил и его отменят. Но этот момент придал им веры, что оборона «Зенита» в этот день не безгрешна. Позволили забить из офсайда, значит, в следующий раз дадут забить и по правилам.

- Как вам судейство Артура Фёдорова?

- Не понял вопроса. А что есть какие-то моменты, за что его нужно критиковать?

- Были пограничные моменты, о которых можно поговорить. Тот же первый гол «Химок», который не засчитали из-за офсайда. А как вам эпизод с назначением пенальти?

- А что там пограничного? Первый гол «Химки» забили из офсайда. Даже не вижу смысла тут что-то обсуждать. Там же явно было видно, что последним на линии был атакующий игрок. По пенальти, там у меня только одно нарекание к судье, зачем он ходил смотреть ВАР? Там же и так все видно было. Неужели он настолько не уверен в себе, что не может принять решение в таком очевидном моменте? Если так дальше пойдет, то скоро каждое нарушение правил в штрафной площадке судьи начнут смотреть по видео.

- Но вам не показалось, что атакующий уже исполнил удар, а потом вратарь уже врезался по инерции?

- Как это, по инерции? Нет такого понятия. Кержаков сыграл в ноги атакующему игроку. Бил, пробрасывал или давал пас, неважно. Важно, что его сбили. Тут на сто процентов пенальти.

- Что вам больше всего понравилось в этом матче?

- То, что «Химки» даже при счете 2:2 пошли вперед и попытались забить третий мяч, вырвать победу. Они могли закрыться, поставить автобус, выбивать по аутам, но они продолжили играть в свой футбол и дальше искать счастье и моменты.

- Ничья была бы справедливым итогом?

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- Тут любой результат был бы справедлив и не вызвал у меня нареканий. Закончили бы вничью или даже «Химки» забили бы третий мяч и выиграли – все три исхода выглядели, вполне, закономерно.

Сергей Беседин