Зобнин объяснил тяжёлую победу «Спартака» над «Факелом»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал домашнюю победу над воронежским «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли со счетом 3:2.

«Выиграли - всё хорошо. Три очка, двигаемся дальше! Поле было не лучшего качества. Пропустили к концу первого тайма два мяча, поэтому вторая половина получилась непростой», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Благодаря победе на счету «красно-белых» стало 40 баллов. После 19 туров «народная команда» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.