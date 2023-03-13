Широков отреагировал на разгромную победу ЦСКА

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков отреагировал на разгромную победу московского ЦСКА над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «армейцев».

«Немного удивлён, «Крылья» играли хорошие матчи. Здесь у них сразу не пошло. Но «Крылья» могли пару мячей забить. Может, это встряхнуло бы матч, но в воротах «армейцев» играет Акинфеев», - приводит слова Широкова издание «Чемпионат».

После вчерашнего матча ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» находятся на 11-й позиции.