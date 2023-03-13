Озбилиз высказался о возможном уходе РФС из УЕФА

Экс-футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза под эгиду АФК.

«Мне тяжело понять переход РФС в АФК. Насколько это решение будет верным, пока сказать сложно. Российский футбол всегда был в Европе, его переход в Азию может стать для всех неожиданностью», - приводятся слова Озбилиза на страницах издания Sport24.

Напомним, что совместным решением ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные были отстранены от участия в официальных турнирах на неопределенный срок. В связи с этим началось обсуждение возможного перехода в АФК.