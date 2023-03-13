Пименов: «Дзюба может быть капитаном «Локомотива»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о капитанской повязке нападающего Артёма Дзюбы, которую новичок «железнодорожников» получил в поединке против грозненского «Ахмата» (1:0) в 19-м туре Премьер-лиги.

«Очень важная победа, если учесть, что у «Локомотива» было два удаления. Что касается Дзюбы в роли капитана «Локомотива», то он может им быть. Артём уже возрастной игрок», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. Форвард принял участие в двух поединках и отметился тремя забитыми мячами.