Ежов - о 0:4 от ЦСКА: «Осинькин сказал, мы пробили дно»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о разгромном поражении от московского ЦСКА в поединке 19-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 4:0.

«Отвратительная игра получилась. Игорь Витальевич сказал, что мы дно пробили. Надо исправляться. В оправдание не могу ничего сказать. ЦСКА переиграл нас по всем пунктам», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

После 19 туров Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата самарцы на своем поле примут грозненский «Ахмат».