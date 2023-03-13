Пименов: «Зенит» недосягаем для «Спартака»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге поле победы «Зенита» над «Химками» в рамках 19-го тура.

«Можно ли сказать, что «Химки» были близки к тому, чтобы обострить интригу в борьбе за первое место? Да, согласен. Но «Зенит» все же недосягаем сейчас для «Спартака», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 48 очков и единолично лидирует в турнирной таблице. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым московский «Спартак» на восемь баллов.

Напомним, что питерцы четыре раза подряд выигрывали чемпионат России.