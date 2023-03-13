Нигматуллин оценил последние результаты «Локомотива»

Экс-голкипер столичного «Локомотива» и сборной России, а сейчас футбольный эксперт Руслан Нигматуллин высказался о двух подряд победах «железнодорожников» после возобновления Премьер-лиги.

«Возобновление РПЛ получилось очень оптимистичным для «Локомотива». Провели хорошую работу. На ведущих ролях те игроки, которых приобрели. Джокеры работают. Желаю «Локомотиву» сохранить такой старт», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» одержал гостевые победы над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0).

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 19 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице.